Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:34, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Известный юморист объяснил уход из КВН словами «потому что я адекватный»

Кадр: Артем Исрафилов / YouTube

Известный российский стендап-комик Артур Шамгунов высказался о своем уходе из КВН. Причину, по которой он покинул телеигру, комик назвал в подкасте YouTube-канала Made in Kazan.

Шамгунов рассказал, что некоторое время играл в КВН за сборную Нижнекамска. «Потом я ушел из КВН, потому что я адекватный», — поиронизировал он.

Юморист уточнил, что после телеигры участвовал в юмористических проектах как артист и как автор. С 2015 года он начал заниматься стендапом.

Ранее популярный российский комик Александр Гудков заявил о ненависти к КВН. Он рассказал, что в то время, когда он попал в Высшую лигу, он «перегорел» телеигрой.

В 2015 году Шамгунов создал стендап-клуб в Казани. В 2021 году юморист дважды выступил в шоу Stand Up на ТНТ. Также комик работал на Comedy Radio. В настоящее время выступает с сольными стендап-концертами.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО. Почему он так думает?

      Владельцев карт UnionPay предупредили о трудностях

      Известный юморист объяснил уход из КВН словами «потому что я адекватный»

      Критикующая ВСУ депутат Верховной Рады покинула правящую фракцию

      Валерия Гай Германика призналась в купленном образовании

      В Казахстане военные из пяти стран в рамках учений пресекли создание Халифата

      В Румынии решили отстрелять 1000 медведей после нападения на 19-летнюю девушку

      Неймар возобновил тренировки после операции

      МВД объявило в розыск журналиста Захарова за нарушение правил деятельности иноагента

      Суд ЕС сообщил о нарушениях Еврокомиссии при закупке вакцин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше