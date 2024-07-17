Известный юморист объяснил уход из КВН словами «потому что я адекватный»

Известный российский стендап-комик Артур Шамгунов высказался о своем уходе из КВН. Причину, по которой он покинул телеигру, комик назвал в подкасте YouTube-канала Made in Kazan.

Шамгунов рассказал, что некоторое время играл в КВН за сборную Нижнекамска. «Потом я ушел из КВН, потому что я адекватный», — поиронизировал он.

Юморист уточнил, что после телеигры участвовал в юмористических проектах как артист и как автор. С 2015 года он начал заниматься стендапом.

Ранее популярный российский комик Александр Гудков заявил о ненависти к КВН. Он рассказал, что в то время, когда он попал в Высшую лигу, он «перегорел» телеигрой.

В 2015 году Шамгунов создал стендап-клуб в Казани. В 2021 году юморист дважды выступил в шоу Stand Up на ТНТ. Также комик работал на Comedy Radio. В настоящее время выступает с сольными стендап-концертами.