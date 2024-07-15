Гудков заявил о ненависти к КВН

Комик Гудков заявил, что ненавидел телевизионные игры КВН

Популярный российский комик, участник команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков раскрыл отношение к телевизионным играм. Об этом он высказался в выпуске шоу «Год Морнинг», доступном на YouTube.

«Сам КВН, тот, который был телевизионный, мне не нравился, ненавидел», — заявил Гудков. Он уточнил, что его команду взяли в Высшую лигу, когда участники «перегорели» проектом.

При этом он признался, что ему нравились студенческие игры. По мнению комика, в подготовке не телевизионных номеров у команд было больше свободы и простора для творчества. «Как нам позволяли вообще эту ерунду показывать минут по 15?» — с иронией вспомнил он о студенческих играх.

Ранее другая участница телеигры, юмористка Евгения Гришечкина, заявила, что в КВН играют нездоровые люди. Она уточнила, что участники телеигры сильно увлечены тем, что они делают.