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11:31, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Известная блогерша рассказала об играющих в КВН нездоровых людях

Блогерша Гришечкина заявила, что в КВН играют нездоровые люди

Кадр: «Голос Дизайна» / YouTube

Известная российская блогерша, участница команд КВН «Пятая авеню» и «5 ЖЖ» Евгения Гришечкина заявила, что тех, кто играет в телеигру, можно назвать нездоровыми людьми. Своим мнением она поделилась в проекте «Голос Дизайна», доступном на YouTube.

«Вообще в КВН играют, конечно, нездоровые люди. Очень сильно этим увлеченные», — отметила она.

Гришечкина также сравнила уход из телеигры с отрыванием пластыря — игрокам бывает трудно принять это решение. Блогерша рассказала, что покинула телеигру после того, как ее команде дали понять, что без спонсора она не сможет существовать.

Ранее Гришечкина поделилась историей о пьяном выступлении в КВН. Она объяснила, что ее команда выпила много алкоголя в перерывах между конкурсами.

До этого блогерша назвала телеигру вытягиванием денег. Гришечкина поиронизировала над тем, что увлеченные КВН люди могут вынести из квартиры телевизор, чтобы показать миниатюру.

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