Почти две трети украинцев не смогли адаптироваться к жизни за рубежом

Gradus Research: 64 процента украинцев не адаптировались к жизни за рубежом

Почти две трети переехавших с 2022 года украинцев не смогли адаптироваться к жизни за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинской социологической компании Gradus Research.

Согласно данным исследования, 64 процента украинцев не адаптировались к жизни за рубежом и намерены вернуться обратно на Украину без конкретных сроков. Больше всего хотят возвращения обратно удаленные работники украинских компаний (70 процентов) и временно неработающие (68 процентов).

«Желание иметь ясную картину будущего для своих детей все больше диктует их миграционные намерения», — подчеркнула директор компании Евгения Близнюк. Также 23 процента респондентов заявили о фактах агрессии против них в странах пребывания.

Ранее заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко пригрозила штрафами мужчинам за рубежом. При этом она отметила отсутствие инструментов для реализации подобного решения.