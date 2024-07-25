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13:01, 25 июля 2024Россия

Под Москвой ученый-химик решил покрасить погреб и насмерть отравился

РЕН ТВ: под Истрой ученый-химик решил покрасить погреб и насмерть отравился

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В деревне Кострово под Истрой ученый-химик решил покрасить погреб и насмерть отравился. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, житель Подмосковья продолжительное время пытался дозвониться до родителей, но те ему не отвечали. Тогда мужчина отправился к ним и обнаружил их лежащими в погребе.

Источник РЕН ТВ пояснил, что ученый и его супруга были покрыты краской. Выяснилось, что пара намеревалась покрасить стены хозяйственной постройки.

Предварительно, ученый и его жена могли надышаться ядовитыми парами.

Ранее сообщалось, что в Уфе девять человек отравились после религиозного ритуала с освящением дома. По факту произошедшего республиканское управление Роспотребнадзора организовало проверку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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