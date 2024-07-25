Подозреваемого в убийстве Фарион решили отвезти во Львов

Офис генпрокурора Украины: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов

Украинские правоохранители завершают процессуальные действия в отношении 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщила спикер офиса генпрокурора Украины Надежда Максимец, передает «Украинская правда».

По ее словам, в настоящий момент по месту жительства подозреваемого продолжаются обыски. Она уточнила, что после их окончания молодого человека доставят во Львов для проведения дальнейших следственных действий.

25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате изучения записей с камер видеонаблюдения по подозрению в убийстве Фарион силовики задержали жителя Днепра. По словам главы МВД, правоохранители потратили на поиски подозреваемого 139 часов непрерывной работы, а сам молодой человек готовился к покушению не менее двух месяцев.