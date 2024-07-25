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15:30, 25 июля 2024Бывший СССР

МВД Украины рассказало о деталях задержания убийцы Фарион

МВД Украины задержало 18-летнего жителя Днепра по подозрению в убийстве Фарион

Фото: МВД Украины

Министерство внутренних дел (МВД) Украины задержало 18-летнего жителя Днепра по подозрению в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Клименко сообщил о задержании 18-летнего уроженца Днепра по итогам идентификации стрелка по записям с камер видеонаблюдения. Как утверждается, подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове в процессе подготовки к преступлению.

«Проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 гектар леса», — рассказал глава МВД Украины. Он отметил, что сотрудники полиции и СБУ потратили в общей сложности 139 часов непрерывной работы на поиски подозреваемого. Министр подчеркнул, что стрелок является лишь исполнителем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании предполагаемого убийцы Фарион. Он подчеркнул, что следствию еще предстоит установить все обстоятельства покушения.

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      Юрий Леонов
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