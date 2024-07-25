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15:28, 25 июля 2024Бывший СССР

На Украине задержали предполагаемого убийцу Фарион

Зеленский сообщил о задержании предполагаемого убийцы экс-депутата Рады Фарион
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: Roman Baluk / Reuters

В Днепре на востоке Украины задержали предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Спецслужбами взят под стражу 18-летний мужчина, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины и других служб», — говорится в публикации.

Глава украинского государства подчеркнул, что следствию еще предстоит установить все обстоятельства покушения.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск подозреваемого в убийстве Фарион. Подозреваемый следил за экс-депутатом Верховной Рады в течение нескольких недель.

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      Глеб Палехов
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