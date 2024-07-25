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01:39, 25 июля 2024Бывший СССР

Подполье рассказало о размерах взяток за бегство от мобилизации с Украины

Лебедев: за бегство от мобилизации с Украины теперь надо платить до $20 тыс.

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Желающим спастись от мобилизации на Украине придется платить до 20 тысяч долларов, однако даже за такую цену в некоторых регионах не дают гарантий на успешный выезд. Об этом сообщили РИА Новости пророссийского подполья со ссылкой на источники и пытавшихся уехать из страны украинцев.

По их словам, размер взятки за выезд с Украины за рубеж вырос. В частности, месяц назад через официальный пункт пропуска из Киева можно было выехать в Европу за 10-12 тысяч долларов. Однако в настоящее время взятка выросла до 13-15 тысяч. В то же время координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству о случае, когда «выезд с Украины через Польшу в Германию обошелся в 20 тысяч долларов».

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал необходимость мобилизации для пополнения резервов. По его словам, новые бригады необходимы, так как Россия умножает собственные сухопутные силы. Он также призвал живущих за границей украинцев приехать и вступить в ряды ВСУ.

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      Марина Совина
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