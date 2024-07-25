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14:32, 25 июля 2024Мир

Политолог назвал речь Байдена после снятия с выборов ужасной

Американист Дробницкий: речь Байдена после снятия с выборов оказалась ужасной
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evan Vucci / Reuters

Первая речь президента США Джо Байдена после снятия его кандидатуры с выборов оказалась ужасной. Об этом заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с изданием «Взгляд».

«Его выступление, по всей видимости, задумывалось, как попытка представить президентство политика как историческое и прорывное. Но вместо этого оно получилось ужасным и кошмарно лживым», — отметил политолог.

По его словам, действующего американского лидера запомнят как президента, при котором «окончательно все слетело с катушек». Дробницкий добавил, что речь Байдена вызвала вопросы, кто на самом деле руководит «огромной, вышедшей из-под контроля машиной под названием Соединенные Штаты Америки».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обращение Байдена к нации, заявив, что выступление американского лидера было едва понятным и очень плохим.

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      Елизавета Мытарева
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