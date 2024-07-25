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04:25, 25 июля 2024Мир

Трамп обратил внимание на невнятную речь Байдена во время обращения к нации

Трамп заявил, что обращение Байдена к нации было «едва понятным»

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя специальное обращение действующего главы государства Джо Байдена к нации, обратил внимание на невнятную речь политика. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, выступление американского лидера было едва понятным и очень плохим.

Байден в обращении пообещал, что США продолжат бороться с Россией и поддерживать Украину. Он также заверил, что сделает все возможное для завершения войны Израиля и палестинского движения ХАМАС и возвращения заложников.

Кроме того, во время выступления президент объяснил, почему решил выйти из предвыборной гонки. Он заявил, что заслуживал второго срока, но преступил через себя во имя демократии и Демократической партии.

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      Марина Совина
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