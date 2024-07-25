Трамп обратил внимание на невнятную речь Байдена во время обращения к нации

Трамп заявил, что обращение Байдена к нации было «едва понятным»

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя специальное обращение действующего главы государства Джо Байдена к нации, обратил внимание на невнятную речь политика. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, выступление американского лидера было едва понятным и очень плохим.

Байден в обращении пообещал, что США продолжат бороться с Россией и поддерживать Украину. Он также заверил, что сделает все возможное для завершения войны Израиля и палестинского движения ХАМАС и возвращения заложников.

Кроме того, во время выступления президент объяснил, почему решил выйти из предвыборной гонки. Он заявил, что заслуживал второго срока, но преступил через себя во имя демократии и Демократической партии.