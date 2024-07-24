Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:14, 25 июля 2024Мир

Байден вышел из карантина и пообещал дальше бороться с Россией

Байден: США будут вместе с коалицией поддерживать Украину и бороться с Россией
Обращение Джо Байдена к нации

Обращение Джо Байдена к нации. Фото: Evan Vucci/Pool via Reuters

Вашингтон вместе с коалицией других стран будет и дальше поддерживать Украину и бороться с Россией. Об этом заявил президент США в обращении к нации, посвященному выходу из президентской гонки. Трансляцию выступления ведет YouTube-канал Белого дома. Это первое выступление президента после выхода из карантина — он находился на самоизоляции из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии заявили о вероятности открытия второго фронта против России. Это может произойти в случае победы оппозиции

      Обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве могли помогать сообщники

      Брат подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба рассказал об отношениях в семье

      Байден спустя три дня объяснил выход из президентской гонки

      Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

      Глюкоза впервые появилась на сцене после скандального концерта

      Байден вышел из карантина и пообещал дальше бороться с Россией

      В Китае назвали способ завершить кризис на Украине

      Отношение избранника к бездомному заставило женщину отказаться от принципов

      Раскрыты детали предстоящего обращения Байдена к нации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше