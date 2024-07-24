Байден вышел из карантина и пообещал дальше бороться с Россией

Байден: США будут вместе с коалицией поддерживать Украину и бороться с Россией

Вашингтон вместе с коалицией других стран будет и дальше поддерживать Украину и бороться с Россией. Об этом заявил президент США в обращении к нации, посвященному выходу из президентской гонки. Трансляцию выступления ведет YouTube-канал Белого дома. Это первое выступление президента после выхода из карантина — он находился на самоизоляции из-за заражения коронавирусной инфекцией.