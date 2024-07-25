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18:12, 25 июля 2024Экономика

Последствия снижения кредитного рейтинга Украины оценили

Осадчий: снижение рейтинга Fitch Киева разгонит стоимость обслуживания госдолга

Фото: Thomas Peter / Reuters

Снижение кредитного рейтинга Украины разгонит стоимость обслуживания госдолга страны. Так в беседе с РИА Новости оценил последствия решения агентства Fitch эксперт Максим Осадчий.

При этом уже сейчас долларовые облигации Киева торгуются во Франкфурте с доходностью до 30 процентов годовых, напомнил собеседник агентства. Аналитик также заявил, что возможность Украины обслуживать свои долговые обязательства напрямую связана с предвыборным периодом в США — именно от финансирования Вашингтона страна зависит наиболее сильно.

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Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CC» до «C», предупредив, что соглашение о реструктуризации долгов с рядом держателей евробондов запускает процесс, похожий на дефолт. В Fitch предполагают, что Киев не будет обслуживать внешний долг, в том числе выплачивать купоны по евробондам с погашением в 2026 году, до достижения окончательного соглашения с держателями облигаций.

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