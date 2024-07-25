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15:23, 25 июля 2024Экономика

Fitch сообщил о начале похожего на дефолт процесса на Украине

Fitch понизил долгосрочные рейтинги дефолта Украины в иностранной валюте до «C»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до «C» с «CC», предупредив, что соглашение о реструктуризации долгов с рядом держателей евробондов запускает процесс, похожий на дефолт.

Сохранились долгосрочный РДЭ в национальной валюте («ССС»), краткосрочный РДЭ («С») и потолок странового рейтинга («B-»). Единственное изменение связано непосредственно с параметрами реструктуризации, которые можно назвать обменом проблемных обязательств из-за сокращения основной суммы долга и процентов и продления сроков погашения.

В Fitch предполагают, что Киев не будет обслуживать внешний долг, в том числе выплачивать купоны по евробондам с погашением в 2026 году, до достижения окончательного соглашения с держателями облигаций.

При оценке в агентстве руководствовались представлением о том, что в 2024 году дефицит бюджета Украины останется высоким (17,1 процента ВВП), зависимость от внешнего финансирования будет повышенной, а долг увеличится до 92,5 процента ВВП без учета нынешней реструктуризации.

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В то же время большая гибкость обменного курса, надежный набор мер политики и продолжающаяся официальная поддержка в соответствии с программой Международного валютного фонда (МВФ), как считают в Fitch, снижают риски для макроэкономической и финансовой стабильности, если говорить о ближайшей перспективе.

В августе заканчивается отсрочка от выплат Украины частным держателям бондов, однако в связи с высокими военными расходами власти республики пытаются снизить долговое давление и ведут переговоры с заемщиками. Эксперты отмечают, что даже в случае дефолта стране не грозит немедленная потеря финансирования, потому что она получает средства по другим каналам, но после завершения боевых действий Киев может столкнуться с проблемами при привлечении иностранного капитала.

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      Платон Щукин
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