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16:34, 25 июля 2024Бывший СССР

Появилось фото лица подозреваемого в убийстве Фарион

«УП» показала фото лица подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Фарион

Фото: Telegram-канал Министра внутренних дел Украины

Издание «Украинская правда» («УП») показало новое фото подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Журналисты получили фотографию его лица от источников в правоохранительных органах.

На кадре запечатлен молодой человек с темными вьющимися волосами и пухлыми губами.

По информации источников «УП», подозреваемый житель Днепра приехал во Львов на поезде. Уточняется, что задержанный покинул город таким же способом.

Днем 25 июля по подозрению в убийстве экс-депутата был задержан 18-летний житель Днепра. Сообщалось, что подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове в процессе подготовки к преступлению. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, сотрудники полиции и Службы безопаности Украины потратили на поиски подозреваемого в общей сложности 139 часов непрерывной работы.

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      Кристина Есикова
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