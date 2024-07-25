Появилось фото лица подозреваемого в убийстве Фарион

«УП» показала фото лица подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Фарион

Издание «Украинская правда» («УП») показало новое фото подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Журналисты получили фотографию его лица от источников в правоохранительных органах.

На кадре запечатлен молодой человек с темными вьющимися волосами и пухлыми губами.

По информации источников «УП», подозреваемый житель Днепра приехал во Львов на поезде. Уточняется, что задержанный покинул город таким же способом.

Днем 25 июля по подозрению в убийстве экс-депутата был задержан 18-летний житель Днепра. Сообщалось, что подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове в процессе подготовки к преступлению. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, сотрудники полиции и Службы безопаности Украины потратили на поиски подозреваемого в общей сложности 139 часов непрерывной работы.