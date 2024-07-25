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23:21, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Появилось видео смертельной погони российского дрона за квадроциклом ВСУ

«Архангел спецназа» показал кадры погони FPV-дрона ВС РФ за квадроциклом ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российский дрон-камикадзе решил преследовать квадроцикл Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес по нему удар, ставший смертельным. Видео погони появилось в Telegram-канале «Архангел спецназа».

На кадрах показан момент атаки: удар дрона-камикадзе пришелся рядом с техникой, но один из военных упал с квадроцикла, получив ранения, несовместимые с жизнью. Квадроцикл вспыхнул и съехал в лесополосу.

Оставшиеся украинские военнослужащие после аварии стали перетаскивать жертв в посадку.

Ранее сообщалось, что в РФ начали серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35. За внешнее сходство с дронами, используемыми Украиной, российский беспилотник получил название «мини-Баба-яга».

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      Александра Синицына
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