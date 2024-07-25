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13:35, 25 июля 2024Наука и техника

В России начали серийное производство ударной «мини-Бабы-яги»

«Известия»: начато серийное производство гексакоптера МиС-35

Кадр: Лампа знаний / YouTube

В России начали серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35. Об этом «Известиям» сообщил главный конструктор конструкторского бюро (КБ) МиС.

За внешнее сходство с дрона, используемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ), российский беспилотник получил название «мини-Баба-яга». По своим габаритам дрон, созданный для специальной военной операции (СВО), меньше, чем «Баба-яга», но более грузоподъемный, чем Mavic. «Нам это дает меньшую заметность — визуальнотепловую и шумовую», — заявил инженер.

По его словам, основным оружием МиС-35 выступают 82-миллиметровые мины и боеприпасы ПГ-7. Его применение зависит от того, что есть у бойцов на позициях, а не от того, что мы изначально заложили в конструкцию. Такая фронтовая особенность, — уточнил конструктор.

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Боевой радиус МиС-35 при нагрузке 3,5 килограмма составляет 9 километров. В разведывательном режиме дрон может находиться в воздухе до 45 минут. Максимальная скорость беспилотника — 63 километра в час. МиС-35 оснащен аналоговой камерой, а также тепловизором.

«Это достаточно универсальный аппарат. В условиях радиоэлектронной борьбы, которую ведет противник, обилие таких дронов усложнит ему действия», — сказал военный эксперт Юрий Лямин.

В январе РИА Новости со ссылкой на КБ МиС сообщили, что в России создали возвращающийся в точку старта при потере связи с оператором в условиях радиоэлектронного противодействия беспилотный летательный аппарат мультироторного типа МиС-35.

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      Иван Потапов
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