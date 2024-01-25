Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:27, 25 января 2024Наука и техника

В России создали возвращающийся при потере связи беспилотник

В России создан возвращающийся при потере связи беспилотник

Фото: Станислав Красильников / «РИА Новости»

В России создали возвращающийся в точку старта при потере связи с оператором в условиях радиоэлектронного противодействия беспилотный летательный аппарат мультироторного типа. Об этом РИА Новости сообщили в конструкторском бюро (КБ) «МиС».

Отмечается, что возвращение дрона в точку старта обеспечивает разработанная инженерами КБ система «Поводырь», использующая принципы инерциальной навигации. «Данная система предназначена для существенного увеличения работоспособности дронов в условиях радиоэлектронной борьбы», — добавили в организации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Выполненный по схеме гексакоптера «МиС-35» имеет систему складывания для транспортировки, грузоподъемность до 4,5 килограмма, максимальную скорость полета 63 километра в час, максимальное время полета с нагрузкой 32 минуты.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о создании в России нового барражирующего боеприпаса «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Белгородский губернатор рассказал о подвиге экипажа сбитого Ил-76

      Аренде «однушек» в Москве предрекли резкое подорожание

      В Киргизии сообщили о серии землетрясений

      В Польше выросла преступность из-за наплыва украинских беженцев

      53-летний россиянин на Audi сбил на переходе двух старшеклассниц

      Овечкин возглавил рейтинг худших игроков «Вашингтона»

      Раскрыты сроки перехода госкомпаний на российское ПО

      Студент обнаружил пулю в голове через четыре дня после выстрела

      Стало известно о погибшем из-за взрыва на насосной станции под Оренбургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше