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04:23, 27 декабря 2023Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о появлении дронов-камикадзе «Суперкам»

«Ростех»: в РФ создан новый дрон-камикадзе «Суперкам», он проходит испытания

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет РИА Новости.

По его словам, появился еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) этой серии. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе, указал эксперт.

«"Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — подчеркнул Чемезев.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе сделаны по форме летающего крыла, они чем-то даже напоминают «Герань». При обнаружении цели оператор наводит беспилотник на бронетехнику, в ряде случае можно использовать его и против личного состава.

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      Марина Совина
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