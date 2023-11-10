Названа главная особенность российского дрона-камикадзе «Куб» на поле боя

Военный эксперт Кнутов: российский дрон-камикадзе «Куб» устраняет бронетехнику

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов высказался об использовании в зоне специальной военной операции (СВО) российских дронов-камикадзе «Куб». В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислил главные технические особенности беспилотника.

«Это беспилотник, который сделан по форме летающего крыла, чем-то даже напоминает "Герань". "Куб" в своем время испытывался в Сирии, где показал себя очень хорошо, сейчас он применяется в зоне СВО. Дрон-камикадзе может летать порядка 30 минут. При обнаружении цели оператор наводит беспилотник на бронетехнику, в ряде случае можно использовать его и против личного состава», — объяснил Кнутов.

В случае если оператор не сумел точно попасть в верхнюю проекцию техники и дрон взорвался рядом, то он, как правило, выводит из строя гусеницы, колесные пары, что приводит к тому, что техника перестает двигаться. И тогда его можно "добивать" другим дроном Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны

При этом он подчеркнул, что в условиях современных действий российские военные используют сразу несколько дронов «Куб» и подобных.

«Скорость у "Куба" от 80 до 130 километров в час, он может длительное время барражировать. Броня там крайне тонкая, она защищает только от осколков, именно благодаря своей боевой части происходит поражение танка, БМП, бронеавтомобиля», — рассказал специалист.

Запускается он с катапульты, и поэтому он достаточно удобен в плане доставки и скрытого использования: нет аэродромов, нет крупных машин для запуска, что облегчает маскировку боевого расчета

Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что дроны-камикадзе «Куб», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции, способны обездвиживать танки противника. По его словам, «Куб» может атаковать танки сверху и в моторно-трансмиссионное отделение. Когда поврежденный танк останавливается, его можно уничтожить другими средствами.

«Применение "Куба" очень широкое, он сильно помогает нашим войскам. Собственно, как и более крупный "Ланцет", который сначала использовался против бронетехники, но затем его стали применять для поражения опорных пунктов», — сказал он.