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00:10, 10 ноября 2023Наука и техника

В России рассказали о применении дронов «Куб»

Эксперт Леонков: дроны-камикадзе «Куб» обездвиживают танки противника

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Дроны-камикадзе «Куб», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции, способны обездвиживать танки противника. О применении беспилотников рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

По его словам, «Куб» может атаковать танки сверху и в моторно-трансмиссионное отделение. Когда поврежденный танк останавливается его можно уничтожить другими средствами.

«Применение "Куба" очень широкое, он сильно помогает нашим войскам. Собственно, как и более крупный "Ланцет", который сначала использовался против бронетехники, но затем его стали применять для поражения опорных пунктов», — сказал он.

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Леонков отметил, что сейчас в России производят много барражирующих боеприпасов «Куб» и других моделей дронов-камикадзе.

В феврале стало известно, что предприятия госкорпорации «Ростех» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что экспортная версия российского дрона-камикадзе «Куб» может заинтересовать потенциальных покупателей. Аппарат с электрической силовой установкой может провести в полете до 30 минут.

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      Даниил Иринин
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