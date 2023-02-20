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00:30, 20 февраля 2023Наука и техника

В России оценили перспективы экспортного дрона «Куб»

Аналитик Коротченко: дрон-камикадзе «Куб-Э» заинтересует покупателей российского оружия

Фото: ZALA Aero Group

Экспортная версия российского дрона-камикадзе «Куб», которую покажут на международной выставке IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), может заинтересовать потенциальных покупателей. Такое мнение военный эксперт Игорь Коротченко высказал в беседе с Пятым каналом.

По его словам, беспилотник-камикадзе «Куб-Э» позволяет выявлять цели на поле боя и поражать их высокоточным ударом.

«Это новейшая разработка, которая хорошо показала себя в ходе боевых действий, и будет представлять интерес для потенциальных зарубежных покупателей российского оружия», — сказал аналитик. Он отметил, что ряд стран предпочитают покупать российское оружие, поскольку Россия является надежным поставщиком.

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Ранее стало известно, что экспортную версию барражирующего боеприпаса «Куб» впервые представят на Ближнем Востоке. Аппарат с электрической силовой установкой может провести в полете до 30 минут.

В январе 2022 года группа компаний «Калашников» сообщила, что беспилотник «Куб» получил паспорт экспортного облика, который позволит поставлять дроны-камикадзе на экспорт.

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Даниил Иринин
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