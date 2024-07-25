Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом из-за вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер поспорила с журналистом из-за здоровья политика

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом из-за вопроса о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена. Кадры беседы публикует телеканал Fox News.

У Жан-Пьер поинтересовались, чей приказ выполняют чиновники, «покрывая» Байдена с его ухудшающимся здоровьем. В ответ пресс-секретарь заявила, что этот нарратив распространяют критики президента. После этого журналист, перебив ее, отметил, что несколько лет обозревает деятельность главы государства.

В свою очередь Жан-Пьер призвала собеседника послушать «мощную и важную» речь Байдена, посвященную его выходу из предвыборной гонки.

Ранее пресс-секретарь американской администрации заявила, что выход Байдена из предвыборной гонки не связан с его здоровьем. Она подчеркнула, что это решение было непростым, и пообещала, что глава государства «сам обо всем расскажет».

В ходе обращения к нации Байден заявил, что заслуживал второго срока, но преступил через себя во имя демократии и Демократической партии.