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13:15, 25 июля 2024Экономика

Производитель Libresse в России русифицировал название прокладок

Производитель Libresse в России сменил название прокладок на «Либресс»

Кадр: Ильсия Саби / YouTube

«Эволюция комфорта» — производитель Zewa, Libresse и других брендов в России — сменил название бренда товаров женской гигиены на русифицированный вариант. Теперь прокладки будут называться «Либресс», сообщили в пресс-службе компании.

«Это все тот же любимый бренд, ведь изменения коснулись только названия! Мы отвечаем за высокое качество, поэтому не беспокойтесь: состав и технологии производства не изменились», — указали в «Эволюции комфорта». Отмечается, что первые прокладки с новым названием поступили в продажу в мае.

По данным РИА Новости, бренд туалетной бумаги Zewa сохранит свое название. Сама компания-производитель переименовалась в июне. Раньше она называлась «Эссити».

Уход шведского производителя Essity с российского рынка начался в апреле 2022 года. В 2023 году компания продала свой российский бизнес ООО «Новые технологии». Ранее стало известно, что переход части брендов на кириллицу был одним из условий сделки.

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      Дмитрий Воронин
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