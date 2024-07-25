Производитель Libresse в России русифицировал название прокладок

Производитель Libresse в России сменил название прокладок на «Либресс»

«Эволюция комфорта» — производитель Zewa, Libresse и других брендов в России — сменил название бренда товаров женской гигиены на русифицированный вариант. Теперь прокладки будут называться «Либресс», сообщили в пресс-службе компании.

«Это все тот же любимый бренд, ведь изменения коснулись только названия! Мы отвечаем за высокое качество, поэтому не беспокойтесь: состав и технологии производства не изменились», — указали в «Эволюции комфорта». Отмечается, что первые прокладки с новым названием поступили в продажу в мае.

По данным РИА Новости, бренд туалетной бумаги Zewa сохранит свое название. Сама компания-производитель переименовалась в июне. Раньше она называлась «Эссити».

Уход шведского производителя Essity с российского рынка начался в апреле 2022 года. В 2023 году компания продала свой российский бизнес ООО «Новые технологии». Ранее стало известно, что переход части брендов на кириллицу был одним из условий сделки.