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14:17, 25 июля 2024Бывший СССР

Путин встретился с Лукашенко на Валааме

«Пул Первого»: Путин встретился с Лукашенко у стен Валаамского монастыря
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко у стен Валаамского монастыря Русской православной церкви. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин встретились на Валааме», — говорится в публикации.

На фотографии, опубликованной вместе с сообщением, два лидера здороваются друг с другом в сопровождении иноков монастыря.

Ранее президент Белоруссии приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Сообщается, что во время закрытых переговоров Путин с Лукашенко обсудят развитие двусторонних отношений, продвижение союзных проектов и вопросы региональной безопасности.

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      Глеб Палехов
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