Путин встретился с Лукашенко на Валааме

Президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко у стен Валаамского монастыря Русской православной церкви. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин встретились на Валааме», — говорится в публикации.
На фотографии, опубликованной вместе с сообщением, два лидера здороваются друг с другом в сопровождении иноков монастыря.
Ранее президент Белоруссии приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Сообщается, что во время закрытых переговоров Путин с Лукашенко обсудят развитие двусторонних отношений, продвижение союзных проектов и вопросы региональной безопасности.