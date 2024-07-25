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13:03, 25 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

«Пул первого»: Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Первый в Питере. Программа дальше обещает быть интересной», — говорится в сообщении.

Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Они проведут переговоры, большая часть их будет закрытой, в ходе которых обсудят развитие белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональную безопасность.

Ранее президент Белоруссии назвал своей инициативой синхронизацию ядерных учений с Россией. При этом он сообщил, что Минск не собирается ни на кого нападать.

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      Илья Таксюр
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