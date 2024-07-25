Путин встретится с Лукашенко в ближайшее время

Песков заявил, что Путин встретится с Лукашенко в ближайшее время

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, цитирует РИА Новости.

«Сегодня день российско-белорусских контактов на высшем уровне. Совсем скоро мы уже ожидаем встречу двух президентов — Путина и Лукашенко. По деталям будем вас информировать», — сообщил он.

25 июля сообщалось, что глава Белоруссии отправился с рабочим визитом в Россию. Как уточнялось, Путин и Лукашенко проведут ряд переговоров, большая часть которых будет закрытой. Главы государств обсудят развитие белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональную безопасность и вопросы международной повестки.