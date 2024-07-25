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10:14, 25 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко отправился в Россию

БелТА: Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает издание БелТА.

Белорусский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Они проведут ряд переговоров, большая часть которых будет закрытыми.

Главы государств обсудят развитие белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональную безопасность и вопросы международной повестки.

Ранее Лукашенко назвал своей инициативой синхронизацию ядерных учений с Россией. Он добавил, что Минск не собирается ни на кого нападать и что за Белоруссией «не заржавеет».

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      Илья Таксюр
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