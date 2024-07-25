БелТА: Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает издание БелТА.

Белорусский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Они проведут ряд переговоров, большая часть которых будет закрытыми.

Главы государств обсудят развитие белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональную безопасность и вопросы международной повестки.

Ранее Лукашенко назвал своей инициативой синхронизацию ядерных учений с Россией. Он добавил, что Минск не собирается ни на кого нападать и что за Белоруссией «не заржавеет».