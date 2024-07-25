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10:08, 25 июля 2024Мир

Путин заявил Асаду об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Путин заявил Асаду об обострении ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке и в самой Сирии, в частности. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, она [ситуация на Ближнем Востоке] имеет тенденцию к обострению. Это касается и Сирии напрямую», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что ему интересно лично обсудить ситуацию с Асадом и узнать его мнение по имеющейся региональной ситуации.

Ранее стало известно, что Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений. Подарок Путину передал сирийский посол в Москве Башар Джаафари. Аналогичные подарки получили замглавы МИД РФ Михаил Богданов и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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      Максим Габриелян
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