Путин заявил Асаду об обострении ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке и в самой Сирии, в частности. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, она [ситуация на Ближнем Востоке] имеет тенденцию к обострению. Это касается и Сирии напрямую», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что ему интересно лично обсудить ситуацию с Асадом и узнать его мнение по имеющейся региональной ситуации.

Ранее стало известно, что Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений. Подарок Путину передал сирийский посол в Москве Башар Джаафари. Аналогичные подарки получили замглавы МИД РФ Михаил Богданов и министр иностранных дел России Сергей Лавров.