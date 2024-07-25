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14:15, 25 июля 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин пришел в храм, разбил защитное стекло иконы и был осужден

В Москве суд приговорил мужчину к работам за оскорбление чувств верующих

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к обязательным работам мужчину, который пьяным пришел в храм и разбил там защитное стекло иконы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На них он должен провести 240 часов. Мужчину признали виновным по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

По версии следствия, пьяный осужденный пришел в один из храмов Москвы, где стал нецензурно выражаться и нанес удары по защитному стеклу иконы. В результате стекло разбилось.

Ранее в Москве суд вынес обвинительный приговор 20-летнему гражданину Таджикистана, потушившему свечи в храме Святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова.

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