Потушившего свечи в московском храме иностранца отправили на лечение

В Москве суд отправил на лечение иностранца, потушившего свечи в храме

В Москве суд вынес обвинительный приговор 20-летнему гражданину Таджикистана, потушившему свечи в храме Святого праведного воина адмирала Феодора Ушаков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

К иностранцу применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации. Молодому человеку окажут психиатрическую помощь в стационарных условиях.

18 июня он пришел в храм на юго-западе Москвы, задул там свечи и применил насилие к прихожанке. Инцидент попал на видео, которое распространилось в интернете. В результате в отношении иностранца возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ.