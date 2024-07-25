Пьяный турист заснул под пальмой на российском курорте и стал фигурантом дела

УВД Сочи: пьяный турист заснул под пальмой и был арестован

Пьяный турист заснул под пальмой в Сочи, был арестован и стал фигурантом административного дела. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УВД Сочи.

Уточняется, что на спящего на улице туриста пожаловались в соцсетях жители популярного российского курорта. Они заявили, что 41-летний мужчина из Новосибирска нарушает общественный порядок.

«Сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в Центральный отдел полиции», — отметили в ведомстве.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош в самолете, оказался в другой стране и угодил в полицию. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Бангладеш в Москву. Во время рейса пассажир начал материться и отказался следовать указаниям экипажа, а позже закурил сигарету.