Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:31, 25 июля 2024Путешествия

Пьяный турист заснул под пальмой на российском курорте и стал фигурантом дела

УВД Сочи: пьяный турист заснул под пальмой и был арестован

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Пьяный турист заснул под пальмой в Сочи, был арестован и стал фигурантом административного дела. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УВД Сочи.

Уточняется, что на спящего на улице туриста пожаловались в соцсетях жители популярного российского курорта. Они заявили, что 41-летний мужчина из Новосибирска нарушает общественный порядок.

«Сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в Центральный отдел полиции», — отметили в ведомстве.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош в самолете, оказался в другой стране и угодил в полицию. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Бангладеш в Москву. Во время рейса пассажир начал материться и отказался следовать указаниям экипажа, а позже закурил сигарету.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В России замедлят YouTube. Его обвинили в нарушении законов и собираются «привести в чувство»

      В США рассказали об окружении бригады ВСУ в ДНР

      Москвичей предупредили о резком похолодании

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы снялась с Олимпиады

      Медведь оставил послание сородичам необычным способом и попал в объектив фотоловушки

      Европе предрекли рост преступности и терроризма из-за поставок оружия Украине

      РПЦ отстранила обвиненного в домогательствах митрополита от управления епархией

      В России высказались о перспективах блокировки YouTube

      Мать с ребенком заняли чужие места в самолете и разгневали пользователей сети

      Сообщника блогера Шабутдинова объявили в международный розыск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше