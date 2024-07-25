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09:03, 25 июля 2024Россия

Пять человек пострадали при взрыве в российской квартире

В селе Тополево под Хабаровском пять человек пострадали при взрыве газа

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

В Хабаровском крае при взрыве в квартире пострадали пять человек. Об этом сообщили в комитете правительства региона России по гражданской защите, передает ТАСС.

По информации комитета, взрыв газа произошел в селе Тополево под Хабаровском. Пострадали женщина, мужчина и трое детей. Об их состоянии подробностей не приводится.

Причиной случившегося, предварительно, стал взрыв газа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

23 июля взрыв газового баллона произошел на севере Москвы. Взрыв прогремел на улице Санникова, пострадал один человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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