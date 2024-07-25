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17:21, 25 июля 2024Бывший СССР

Раненый разведчик ВС России отрезал себе руку и шел километр до медиков

Разведчик ВС России отрезал себе руку после ранения и шел до врачей километр

Фото: Александр Река / ТАСС

Раненый разведчик Вооруженных сил (ВС) России отрезал себе руку, чтобы выжить, и прошел километр до медиков, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Как сообщает издание, военный наступил на противопехотную мину близ Часова Яра, задев при падении вторую. Нашедшие разведчика сослуживцы отказались отрезать поврежденную конечность, тогда военный был вынужден отрезать руку самостоятельно.

После этого разведчик добрался до медиков, где, несмотря на большую потерю крови и осколки, полевым хирургам удалось спасти военного.

Ранее командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась трудная ситуация на фронте. Генерал сообщил о необходимости для ВСУ полномасштабной закупки вооружений и строительства крупных укреплений.

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      Валентин Карант
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