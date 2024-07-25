Раненый разведчик ВС России отрезал себе руку и шел километр до врачей

Разведчик ВС РФ ампутировал себе руку после ранения и шел до врачей километр

Разведчик Вооруженных сил (ВС) России после ранения ампутировал себе руку и прошел километр до медиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Боец наступил на противопехотную мину Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Часова Яра, задев при падении вторую. Нашедшие разведчика сослуживцы отказались отрезать поврежденную конечность, тогда разведчик был вынужден сам отрезать себе руку. После этого боец ВС РФ добрался до врачей, где, несмотря на большую потерю крови и осколки, полевым хирургам удалось спасти военнослужащего.

Ранее штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вызвали огонь на себя, чтобы эвакуировать мирных жителей из Красногоровки в Донецкой народной республике. Российские военнослужащие также вытащили граждан из-под завалов трехэтажного дома, который разрушился вследствие обстрелов ВСУ.