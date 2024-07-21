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08:50, 21 июля 2024Россия

Российские военные спасли мирных жителей в Красногоровке. Солдаты вызвали огонь на себя, рискуя жизнью

Бойцы ВС России вызвали огонь на себя ради спасения семьи в Красногоровке

Фото: РИА Новости

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады провели эвакуацию мирных жителей из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Для спасения мирных жителей российские военные рисковали собой

Российские штурмовики вызвали огонь на себя, чтобы эвакуировать семью из Красногоровки. Они вывели семью Подковыриных, состоящую из супругов и двух сыновей. «Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел», — рассказала Мария.

Сил нет пересказывать, не дай бог никому пережить

Владимирместный житель Красногоровки

В другой ситуации, чтобы вынести слепую женщину из-под обстрелов ВСУ, российские военные сняли бронежилеты. Пожилой супруг спасенной Владимир рассказал, что солдаты носили ее на плечах. Сейчас семья находится в безопасности, супругам оказали необходимую помощь.

Украинские военные прицельно били по мирным жителям

Кроме того, российские военные вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, который разрушился вследствие обстрелов ВСУ. Одна из спасенных жительниц Любовь рассказала, что украинские военные прицельно били по дому, зная, что в нем находились мирные жители. По ее словам, «летели дроны, летели и мины, танком били, все летело». Так, в один из дней здание атаковали более тридцати беспилотников.

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Любовь добавила, что граждане сохранили жизни благодаря российским военным, которые приносили воду, пищу и необходимые лекарства. «Саша Белый и Герц нас вытащили, большое им, огромное спасибо — ребята молодцы», — заключила она.

Украинские военные обсуждали стрельбу по мирным жителям Красногоровки, следует из переговоров солдат ВСУ, которые перехватили российские бойцы. Из материалов следует, что в диалоге участвовали три солдата ВСУ.

В Минобороны анонсировали завершение операции в Красногоровке

Российские войска практически завершили операцию по освобождению Красногоровки, заявил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Мамай. Военный добавил, что зачистку города усложняет наличие большого количества мирных жителей.

Бои идут в Красногоровке. Все продвигается так, что она в ближайшей перспективе будет взята под контроль

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что самые активные бои в зоне спецоперации России на Украине идут под Донецком. Он допустил, что Красногоровка может быть взята под контроль России в ближайшее время.

Спецоперация России на Украине

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится. Целью украинских военных останется разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидация идеологии неонацизма.

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      Марина Совина
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