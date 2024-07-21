Российские военные без бронежилетов вынесли из-под обстрелов слепую женщину

Военные без бронежилетов вынесли слепую женщину из-под обстрелов Красногоровки

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выносили на себе слепую жительницу Красногоровки. При ее эвакуации военнослужащие снимали бронежилеты, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Жену на себе, на плечах носили, рисковали — снимали бронежилеты и на себе носили — сил нету пересказывать, не дай бог никому пережить», — рассказал пожилой супруг спасенной женщины Владимир.

По словам мужчины, их дом разбомбили почти сразу после начала активных боевых действий. В течение нескольких месяцев ни с супругой переходили из здания в здание, оставаясь в подвалах. Позже в дом, где они остановились, прилетел снаряд, после чего военные укрыли пару и переправили в друге место. Сейчас семья находится в безопасности, супругам оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что российские военные вызвали огонь на себя для спасения мирных жителей. Это также произошло в Красногоровке.