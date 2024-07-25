Раскрыты детали предстоящего обращения Байдена к нации

Байден в обращении к нации заявит о передаче эстафеты новому поколению

Президент США Джо Байден в обращении к американцам заявит, что отказался от участия в предвыборной гонке для того, чтобы передать эстафету новому поколению. Детали предстоящего обращения американского лидера раскрыл телеканал CNN.

«Я решил, что лучший путь вперед — это передать эстафетную палочку новому поколению», — ожидается, эти слова Байден произнесет в своей речи. По его мнению, это лучший способ объединить нацию.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. По его словам, это в интересах его партии и страны. Американский лидер поддержал идею выдвинуть в качестве кандидата от демократов Камалу Харрис. Он уточнил, что не уйдет в отставку и сосредоточится на обязанностях главы государства до окончания президентского срока.