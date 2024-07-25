Россиян позвали на выборы плакатом на разрушенном немецком здании

Жителей Калининградской области позвали на выборы плакатом на разрушенном здании

Жителей поселка Ясное Калининградской области позвали на выборы губернатора плакатом на разрушенном немецком здании, объяснив, что другого места в населенном пункте не нашлось, пишет «Подъем».

Как уточняет издание, жители якобы увидели в этом скрытый смысл: снаружи красиво, а внутри разруха. Однако в территориальном избиркоме объяснили, что злого умысла не было, как и места, куда еще можно было бы повесить баннер.

«То, что в области много немецких разрушенных домов, это понятно. Это никакой не злой умысел, никакой не намек. Ничего плохого мы и не думали. Нашелся человек, который вот так отреагировал», — прокомментировала изданию ситуацию председатель районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светлана Смирнова.

По ее словам, место для размещения баннера было согласовано с администрацией: со стороны центральной площади торцевая часть разрушенного здания выглядит хорошо, а отдельно стоящих билбордов в населенном пункте нет. «И вот это место, оно единственное, где можно разместить такой плакат», — констатировала Смирнова.

Плакат уже сняли с фасада здания. Однако нового места для него не нашли.

Ранее в Обнинске Калужской области чиновникам пришлось оправдываться за текст предвыборного баннера, вывешенного на стене одного из жилых домов — на нем слово «российской» было написано с одной «с».