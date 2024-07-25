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15:08, 25 июля 2024Россия

Россиян позвали на выборы плакатом на разрушенном немецком здании

Жителей Калининградской области позвали на выборы плакатом на разрушенном здании

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жителей поселка Ясное Калининградской области позвали на выборы губернатора плакатом на разрушенном немецком здании, объяснив, что другого места в населенном пункте не нашлось, пишет «Подъем».

Как уточняет издание, жители якобы увидели в этом скрытый смысл: снаружи красиво, а внутри разруха. Однако в территориальном избиркоме объяснили, что злого умысла не было, как и места, куда еще можно было бы повесить баннер.

«То, что в области много немецких разрушенных домов, это понятно. Это никакой не злой умысел, никакой не намек. Ничего плохого мы и не думали. Нашелся человек, который вот так отреагировал», — прокомментировала изданию ситуацию председатель районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светлана Смирнова.

По ее словам, место для размещения баннера было согласовано с администрацией: со стороны центральной площади торцевая часть разрушенного здания выглядит хорошо, а отдельно стоящих билбордов в населенном пункте нет. «И вот это место, оно единственное, где можно разместить такой плакат», — констатировала Смирнова.

Плакат уже сняли с фасада здания. Однако нового места для него не нашли.

Ранее в Обнинске Калужской области чиновникам пришлось оправдываться за текст предвыборного баннера, вывешенного на стене одного из жилых домов — на нем слово «российской» было написано с одной «с».

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      Елена Торубарова
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