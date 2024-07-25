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14:59, 25 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 25 по 27 июля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 июля по 27 июля в западных, центральных, восточных районах полуострова и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, в том числе намеренное сжигание бытового мусора и сухой растительности.

Ранее десятки российских туристов оказались заблокированы в аэропорту Сочи из-за шторма. Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в авиагавани на ночь.

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      Фариза Бацазова
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