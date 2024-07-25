Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 июля по 27 июля в западных, центральных, восточных районах полуострова и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, в том числе намеренное сжигание бытового мусора и сухой растительности.
Ранее десятки российских туристов оказались заблокированы в аэропорту Сочи из-за шторма. Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в авиагавани на ночь.