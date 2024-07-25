Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 25 июля 2024Путешествия

Россиянам назвали самые дешевые места для отдыха на море в августе

АТОР: Анапа возглавила список самых дешевых пляжных курортов в начале августа

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Анапа возглавила список самых доступных мест для отдыха на море в начале августа 2024. Другие дешевые пляжные курорты назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным турагентства «1001 Тур», за десятидневный отдых в Анапе с учетом трат на дорогу на автомобиле из Москвы придется отдать минимум 78,6 тысячи рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками). Еще около 30 тысяч рублей уйдет на питание в городе.

Материалы по теме:
Отдых в Абхазии в 2024 году. Куда поехать и что посмотреть?
Отдых в Абхазии в 2024 году.Куда поехать и что посмотреть?
22 мая 2024
Куда поехать на море с детьми в 2024 году? 11 направлений и курортов для недорогого отдыха
Куда поехать на море с детьми в 2024 году?11 направлений и курортов для недорогого отдыха
8 июля 2024

Минимальная цена на десятидневные туры из Москвы в Сочи с вылетом в начале августа — 96 тысяч рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле с полным пансионом). Десятидневный тур в Абхазию в тот же период обойдется чуть дороже — в 99,4 тысячи рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками).

Цены на десятидневные туры на китайский остров Хайнань начинаются от 110,8 тысячи рублей на двоих с перелетом из Москвы (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками). Купить тур в Объединенные Арабские Эмираты на десять дней в начале августа можно от 118,2 тысячи рублей на двоих (проживание в двухзвездочном отеле около аэропорта с завтраками).

Ранее аналитики МТС Travel назвали бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон. По их данным, наиболее выгодные предложения можно найти в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Его ловили сотни силовиков

      Уникальную находку сделали археологи в Челябинской области

      В России отреагировали на вердикт CAS по лишению фигуристов золота ОИ-2022

      В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты

      Россия обозначила как законную цель одну категорию военных на Украине

      Путин и Лукашенко начали закрытую встречу

      Украинские дроны атаковали автомобили в российском регионе

      Последствия снижения кредитного рейтинга Украины оценили

      Кинолог раскрыл главную роль собак на спецоперации

      В Госдуме предупредили о снижении скорости загрузки YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше