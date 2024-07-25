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09:02, 25 июля 2024Путешествия

Названы бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон

МТС Travel: в Туапсе бюджетнее всего разместиться для отдыха в бархатный сезон

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Сейчас забронировать отели и другие объекты размещения по России в бархатный сезон можно в среднем за 6300 рублей в сутки. К такому выводу пришли в МТС Travel, проанализировав предложения туристического жилья на первые два месяца осени. Аналитики сервиса также назвали наиболее бюджетные направления для отдыха.

Согласно исследованию, среди популярных направлений наиболее выгодные предложения можно найти в Краснодарском крае. Так бюджетнее всего будет разместиться в Туапсе, где стоимость проживания в среднем составляет 4100 за ночь. Вторую строчку занял Краснодар, где туристам за ночлег придется заплатить порядка 4400 рублей. Замыкает тройку лидеров поселок Лазаревское, где в первой половине осени можно остановиться за 4600 в сутки. На четвертой строчке оказался поселок Витязево со средним ценником за ночлег в размере 4900 рублей.

На пятой и шестой строчках рейтинга разместились Ростов-на-Дону и Пятигорск со средней ценой ночи 5 тысяч рублей. За ними Нижний Новгород, где можно остановиться в среднем за 5200 рублей. Восьмую строчку заняла Махачкала с ценником 5400, девятую — Геленджик (5800), десятую — Калининград (6100).

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По данным аналитиков, ранний спрос на туристическое жилье в бархатный сезон по России по состоянию на вторую половину июля вырос на 38 процентов год к году. В тройку лидеров по количеству ранних бронирований вошли Сочи (11 процентов от всех заказов по стране), Санкт-Петербург (9) и Москва (7). В среднем самостоятельные туристы бронируют жилье в бархатный сезон на четыре ночи.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали россиянам, как сэкономить на турах в Турцию до 30 процентов. Сэкономить таким образом получится, если забронировать путешествие на осень сейчас, говорится в публикации.

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      Екатерина Смирная
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