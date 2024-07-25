Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор некоторых растений и грибов

Юрист Георгиева напомнила об ответственности за сбор редких грибов

За сбор редких и особо ценных растений или грибов россиянам может грозить крупный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом в разговоре с «Москвой 24» напомнила юрист Алла Георгиева.

Названия редких растений, которые нельзя собирать, занесены в Красную книгу. Среди цветов это, например, колокольчики, ландыши, фиалки (надрезанная и селькирка), а также гусиный лук, венерин башмачок, анакаптис (ятярышник), пион тонколистный, мак прицветниковый, медуница неясная, ковыль, адонис (горицвет) и печеночница благородная.

Среди краснокнижных грибов эксперт назвала леотиомицеты, грибы из семейства гелатинодисковых, вешенковых, пецицевых, шампиньоновых, мухомор крошащийся, рогатик субарктический, опенок чеканный, трюфель летний и саркосому шаровидную. Штраф за сбор редких растений и грибов составляет от 2500 до 5000 рублей.

За сбор особо ценных растений и грибов может наступить и уголовная ответственность. К таким относятся женьшень настоящий, родиола розовая (за исключением произрастающей в Тыве, Алтайском, Красноярском крае и Магаданской области) или гриб рядовка мацутакэ. Наказанием в этом случае могут быть обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет.

Перед походом в лес эксперт посоветовала изучить Красную книгу, поскольку список растений и грибов в ней может меняться и дополняться.

Ранее россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. К ним, например, относятся мак снотворный, конопля, кат, гармала, кокаиновый куст, кактусы с мескалином и галлюциногенные грибы, ипомея трехцветная.