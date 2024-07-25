Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 25 июля 2024Экономика

Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор некоторых растений и грибов

Юрист Георгиева напомнила об ответственности за сбор редких грибов

Фото: bublikhaus / freepik

За сбор редких и особо ценных растений или грибов россиянам может грозить крупный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом в разговоре с «Москвой 24» напомнила юрист Алла Георгиева.

Названия редких растений, которые нельзя собирать, занесены в Красную книгу. Среди цветов это, например, колокольчики, ландыши, фиалки (надрезанная и селькирка), а также гусиный лук, венерин башмачок, анакаптис (ятярышник), пион тонколистный, мак прицветниковый, медуница неясная, ковыль, адонис (горицвет) и печеночница благородная.

Среди краснокнижных грибов эксперт назвала леотиомицеты, грибы из семейства гелатинодисковых, вешенковых, пецицевых, шампиньоновых, мухомор крошащийся, рогатик субарктический, опенок чеканный, трюфель летний и саркосому шаровидную. Штраф за сбор редких растений и грибов составляет от 2500 до 5000 рублей.

Материалы по теме:
Миллионы людей хотят отказаться от мяса ради экологии. Почему замена говядины нанесет еще больший урон планете?
Миллионы людей хотят отказаться от мяса ради экологии.Почему замена говядины нанесет еще больший урон планете?
15 мая 2023
Черное море необратимо меняется из-за климата. Что угрожает любимому курорту россиян?
Черное море необратимо меняется из-за климата.Что угрожает любимому курорту россиян?
12 июня 2023

За сбор особо ценных растений и грибов может наступить и уголовная ответственность. К таким относятся женьшень настоящий, родиола розовая (за исключением произрастающей в Тыве, Алтайском, Красноярском крае и Магаданской области) или гриб рядовка мацутакэ. Наказанием в этом случае могут быть обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет.

Перед походом в лес эксперт посоветовала изучить Красную книгу, поскольку список растений и грибов в ней может меняться и дополняться.

Ранее россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. К ним, например, относятся мак снотворный, конопля, кат, гармала, кокаиновый куст, кактусы с мескалином и галлюциногенные грибы, ипомея трехцветная.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

      На Украине задержали предполагаемого убийцу Фарион

      В Литве на общественницу наложили штраф за пост с цитатой Ленина

      На Западе нашли признаки подготовки России к нападению на НАТО

      Названы топ-5 городов России для любителей морепродуктов

      Глава Минздрава России рассказал о своем лишнем весе

      Леопард встал на задние лапы, грациозно поточил когти об дерево и попал на видео

      Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор некоторых растений и грибов

      Стилистка назвала россиянкам способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

      Харрис раскритиковала Трампа под песню Бейонсе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше