Россиянам захотели установить лимит на количество SIM-карт

Минцифры допустило введение лимита в 20 SIM-карт на каждого россиянина

В Минцифры обсуждается идея установления лимита на количество SIM-карт, которое могут покупать россияне. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

В ведомстве предлагают ограничить продажу 20 «симками» на один паспорт гражданина России. Сейчас такой лимит установлен только для иностранцев, тогда как россияне могут покупать карточки в любом количестве.

Операторы связи предупредили, что необходимо продумать механизм для оформления SIM-карт сверх лимита. Они объяснили это развитием рынка интернета вещей, а также тем, что многие граждане приобретают карты на членов своей семьи.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что огромное количество киберпреступлений происходит именно с использованием SIM-карт, телефонии и SIM-боксов. Он напомнил, что за последнее время преступления с использованием незарегистрированных или зарегистрированных на подставные лица SIM-карт растут примерно на 40 процентов в год.