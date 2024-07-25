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23:19, 25 июля 2024Экономика

Россияне назвали инвестиции в жилье невыгодными

РБК: 46 % россиян назвали инвестиции в недвижимость убыточными
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около половины россиян, 46 процентов, считают инвестиции в недвижимость невыгодными. Об этом сообщает РБК.

Согласно исследованию Realty Monitor, 77 процентов опрошенных граждан считают, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной государственной программы.

Помимо этого, 67 процентов респондентов отмечают, что спрос на недвижимость снизится, в связи с чем будет больше предложений квартир в новостройках (50 процентов согласны с утверждением). При этом 43 процента уверены, что такой дисбаланс может привести к задержкам в выдаче ключей.

Однако 25 процентов планирующих купить новостройку свои планы не изменили.

Ранее профессор Российской академии естествознания Елена Молокова посоветовала россиянам, которые хотят приобрести недвижимость, потерпеть.

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      Юлия Мискевич
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