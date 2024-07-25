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10:03, 25 июля 2024Экономика

Россияне признались в готовности жить в квартирах без мебели

Почти половина россиян оказалась готова въехать в квартиры без мебели

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Почти половина россиян (46 процентов) оказалась готова въехать в квартиру без мебели сразу после завершения отделочных работ. В этом признались участники совместного исследования девелопера ПИК и страховой компании «Росгосстрах». Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 15 процентов респондентов планируют переезд сразу после сдачи жилья. В целом с необходимостью смены места жительства хотя бы раз в жизни сталкивался 51 процент россиян. Почти каждый второй ассоциирует переезд с чувством счастья (44 процента) — из них 26 процентов опрошенных считают это сложным, но очень радостным событием, а 18 процентов видят в таких переменах новый интересный этап.

При этом абсолютное большинство россиян отмечают новоселье — застолье по случаю переезда устраивают 76 процентов респондентов. Чаще всего праздник обходится в сумму до 20 тысяч рублей.

Тем не менее переезд остается важным шагом, который требует эмоциональных ресурсов. Примечательно, что жители новостроек (45 процентов) испытывают негативные эмоции при смене места жительства реже владельцев вторичного жилья (55 процентов).

Ранее россияне признались в готовности переехать в другой город ради работы — об этом заявили 54 процента опрошенных. Аналитики также выяснили, что при планировании переезда две трети респондентов отдают предпочтение крупным и средним городам, а не миллионникам.

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      Нина Ташевская
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