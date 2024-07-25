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06:01, 26 июля 2024Экономика

Россияне признались в нежелании делать ремонт

«ВсеИнструменты.ру»: 66 процентов россиян не делают ремонт в новой квартире

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большинство (66 процентов) россиян не делают ремонт сразу после заселения в новые квартиры. Об этом говорится в исследовании компании «ВсеИнструменты.ру», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Сразу после приобретения жилья ремонт проводят 24 процента опрошенных. Из тех, кто ремонт не делает, большинство (70 процентов) объясняют это нежеланием тратить дополнительные средства после покупки квартиры. Каждому десятому не хватает на работы сил или времени. Еще шесть процентов покупают квартиру для сдачи в аренду, поэтому не видят смысла делать ремонт.

При этом большинство опрошенных планируют провести ремонт в новой квартире в течение 3-6 месяцев после новоселья (29 процентов), еще четверть (26 процентов) — в течение первых трех месяцев. Через год или два после въезда отремонтировать новое жилье собираются 19 процентов россиян.

Более половины россиян (55 процентов) проведут в квартире косметический ремонт — обновят отделку стен (47 процентов), мебель (47 процентов), полы (18 процентов), двери и окна (18 процентов) и элементы декора (18 процентов). Больше половины опрошенных (56 процентов) собираются потратить на ремонт более миллиона рублей.

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Россияне также рассказали, какой ремонт уже сделали в новом жилье. Капитальный ремонт был сделан 63 процентами россиян. Обои и отделку обновили 63 процента, полы — 42 процента, мебель поменяли 27 процентов, декор обновили 23 процента, электрику — 19 процентов. Перепланировку жилья осуществили еще 19 процентов опрошенных.

Треть респондентов (34 процента) потратили на ремонт более миллиона рублей. Еще 31 процент провели работы на сумму от 500 до 750 тысяч рублей. Почти четверть (23 процента) потратили до 250 тысяч рублей.

Исследование проведено в июле 2024 года. В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, что в начале лета 2024 года в России вырос спрос на умные гаджеты для дома. Спрос на товары категории «Датчики протечки воды» вырос в июне по сравнению с июлем прошлого года на 161 процент. На втором месте по популярности оказались «умные» приборы для освещения (рост на 54 процента). Третье место заняла «умная» электрика (рост на 34 процента).

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      Мария Черкасова
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