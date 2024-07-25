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10:13, 25 июля 2024Экономика

Россияне стали покупать меньше телевизоров

«Известия»: в первой половине 2024-го продажи телевизоров в РФ снизились на 5 %

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В первой половине 2024-го продажи телевизоров в России снизились на пять процентов. О том, что россияне стали покупать меньше телевизоров, со ссылкой на импортеров и продавцов сообщает газета «Известия».

Продажи телевизоров стремительно росли весь прошлый год (в первом полугодии они подскочили на 35 процентов), а затем пошли на спад. За первые шесть месяцев 2024-го они составили 3,09 миллиона против 3,2 миллиона в 2023-м.

Спрос падает на фоне роста цен (в годовом выражении они увеличились на 17 процентов), а также заполнения рынка — в прошлом году на фоне параллельного импорта и экспансии производителей из дружественных стран большинство желающих уже приобрели себе технику.

«Частично это связано с "вымыванием" запасов устройств, закупленных по низкому курсу валют, в то время как новые поставки рассчитываются по более высокому. На стоимость также влияет и общемировое увеличение цен на комплектующие на этапе производства. Поэтому объем рынка в деньгах, вероятнее всего, будет выше прошлого года», — отметили в «Марвел-Дистрибуции».

По мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, текущая ситуация — затишье перед новым витком роста. Сейчас в России перезапускают площадки ушедших из страны компаний. Вскоре предложение на рынке увеличится, и новые модели могут подстегнуть спрос.

По итогам 2023 года суммарные объемы продаж электроники под брендами из России и стран СНГ на отечественном рынке выросли до 106,2 миллиона штук, а их доля в РФ увеличилась до 32 процентов. Среди них и собственные торговые марки (СТМ) дистрибуторов и розничных сетей. По итогам января-июня доля техники под брендами из России и стран СНГ на местном рынке составила порядка 18 процентов, а суммарное количество такой техники выросло на 70 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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