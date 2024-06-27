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08:33, 27 июня 2024Экономика

Россияне ринулись скупать отечественную электронику

Fplus: продажи электроники из РФ и СНГ достигли 106,2 млн штук в 2023 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарные объемы продаж электроники под брендами из России и стран СНГ на отечественном рынке выросли до 106,2 миллиона штук, а их доля в РФ увеличилась до 32 процентов. О резком наращивании реализации подобной техники в стране заявил управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников. Его слова приводит газета «Ведомости».

Он уточнил, что в это число вошли и собственные торговые марки (СТМ) дистрибуторов и розничных сетей. Наращивание доли техники под брендами из России и стран СНГ подтвердил и представитель группы «М.видео-Эльдорадо». По его данным, в 2024 году положительная динамика сохранилась. Так, по итогам января-июня доля подобных товаров на российском рынке составила порядка 18 процентов, а суммарное количество такой техники выросло на 70 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го.

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Схожая динамика в прошлом году наблюдалась и в сегменте потребительской электроники (телевизоры, игровые приставки и т.д.). В этом сегменте по итогам 2023-го в России было продано в общей сложности 27 миллионов товаров. На бренды российского производства и стран СНГ пришлось более трети от всей реализации — 35 процентов, а на марки СТМ — 13 процентов, резюмировали в Fplus.

Ранее в Минпромторге предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники. Согласно инициативе ведомства, подобные доплаты отечественным производителям должны будут покрывать разницу в стоимости продукции с иностранными аналогами. За счет этих субсидий, как ожидают в министерстве, российские бренды смогут предоставить скидку покупателям на свои продукты. Это обстоятельство, как предполагается, поможет им конкурировать по цене с китайскими аналогами.

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      Анатолий Акулов
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