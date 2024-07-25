Россиянин побывал в Пакистане и описал местных жителей словами «выглядят жутко»

Российский путешественник побывал в Пакистане и удивился внешнему виду местных жителей. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, пакистанцы на улицах Исламабада «выглядят жутко». Он сравнил их с бомжами и жителями лагеря беженцев.

«Когда смотришь на людей на улицах, складывается ощущение, будто чистую одежду не носит вообще никто, — написал россиянин. — Хотя женщины немного опрятнее мужчин, и их платья не всегда грязные».

Этот же тревел-блогер рассказал, что в Пакистане его задержала полиция. Правоохранители изучили снимки на камере путешественника и попросили его делать только хорошие фотографии.

